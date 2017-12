Suécia e Coréia do Sul empatam em 2 a 2 As seleções de futebol de Suécia e Coréia do Sul, já classificadas à Copa do Mundo de 2006, empataram em 2 a 2 hoje, num amistoso disputado em Seul. A Coréia abriu o placar aos oito minutos com Ahn Jung, mesmo jogador que marcou o gol de ouro que eliminou a Itália da Copa do Mundo de 2002, disputada neste país asiático e no Japão. Quando os coreanos ainda comemoravam, o sueco Johan Elmander empatou. Os outros gols vieram no segundo tempo: a Coréia do Sul voltou a ficar à frente do placar aos sete, com Shin, e o sueco Rosenberg decretou o empate definitivo, aos 13.