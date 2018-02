Suécia e Dinamarca prometem jogo limpo Suecos e dinamarqueses não querem nem ouvir falar de um possível acordo para que ocorra um empate por 2 a 2, nesta terça-feira, às 15h45, no Porto. O empate serviria para classificar as duas seleções às quartas-de-final e eliminaria a favorita Itália. No entanto, não seria nenhum absurdo que a partida terminasse empatada, diante do excesso de precaução. ?Se fosse meu dinheiro, não apostaria nem uma libra por um empate por 2 a 2. Porém, se este for o placar no finalzinho do jogo, será um bom resultado?, disse o técnico sueco Lars Lagerback. Porém, o empate seria mais favorável aos suecos. Para a Dinamarca, jogar pela igualdade seria arriscado, por não ter um saldo de gols tão amplo como o adversário: dois contra cinco da Suécia. Um simples 1 a 1 e uma vitória italiana, tiraria os dinamarqueses do torneio. ?A Dinamarca pode ganhar de qualquer equipe, mas também pode perder de qualquer uma. A Suécia tem um elenco forte e deixou isso claro na partida contra a Itália. Um time com excelentes jogadores, em que os atacantes não são os únicos a fazer a diferença?, alertou o treinador Morten Olsen. Apesar de negar qualquer acordo, o atacante Ebbe Sand deixa claro qual seria o seu desejo. ?Eu ficaria muito bem se passassem as duas seleções e a Itália ficasse de fora.?