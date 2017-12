Suécia e Paraguai decidem seu futuro na Copa do Mundo Está longe de ser a final da Copa, que será disputada no mesmo local, mas a partida entre Suécia e Paraguai, nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, ganhou contornos de decisão, depois do tropeço de ambos na estréia. O Paraguai foi derrotado pela Inglaterra graças a um gol contra relâmpago marcado por Gamarra, aos 4 minutos do primeiro tempo. Já a Suécia não conseguiu furar a retranca de Trinidad e Tobago e ficou no 0 a 0. Quem perder o jogo desta quinta pode dizer adeus às chances de classificação para as oitavas-de-final. O atacante Roque Santa Cruz, no entanto, acredita que sua equipe está em situação mais confortável, já que pegará na última rodada um adversário teoricamente mais fraco, Trinidad, enquanto a Suécia encontrará a Inglaterra. "Sem subestimar Trinidad, mas acho que o caminho deles é mais difícil. Só que nada vai ser fácil contra uma equipe forte como a Suécia", disse o atacante. Já o camisa 10 sueco, Zlatan Ibrahimovic, é mais simplista ao falar das necessidades de sua equipe. "Temos que ganhar e pronto", disse o atacante, que enfrenta um jejum de 263 minutos sem marcar gols pela seleção. "Não me preocupo com isso porque temos Larsson", minimizou. O técnico do Paraguai, Aníbal Ruiz, promete mandar a campo uma equipe mais ofensiva. Chegou a estudar a adoção do 3-5-2, que segundo ele deixaria o time mais solto, mas resolveu manter o 4-4-2 da estréia, com a entrada do goleiro Bobadilla e do lateral-esquerdo Núñez nos lugares de Villar e Toledo, respectivamente - ambas as substituições, por causa de contusão, foram realizadas durante o jogo com os ingleses. Na Suécia, o técnico Lars Lagerback resolveu dar um voto de confiança aos jogadores e manter a equipe que não saiu do zero contra Trinidad e Tobago, apesar das críticas da imprensa sueca ao meia Svensson para a entrada de Kalstrom. A única mudança possível, porém, é a volta do goleiro titular Isaksson, que foi substituído por Shaaban na estréia por causa de uma contusão, mas já está clinicamente recuperado. Ficha técnica: Suécia x Paraguai Suécia - Shaaban (Isaksson); Alexandersson, Mellberg, Lucic e Edman; Linderoth, Ljungberg, Wilhelmsson e Svensson; Ibrahimovic e Larsson. Técnico: Lars Lagerback. Paraguai - Bobadilla; Caniza, Cáceres, Gamarra e Núñez; Bonet, Acuña, Riveros e Paredes; Santa Cruz e Valdez. Técnico: Aníbal Ruiz. Árbitro: Lubos Michel (Eslováquia). Local: Estádio Olímpico, em Berlim. Horário: 16 horas.