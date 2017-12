Suécia elimina o Paraguai e mantém as esperanças Em um jogo truncado e sem criatividade, a Suécia se manteve viva na Copa do Mundo ao conseguir uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Paraguai, nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico, em Berlim. Os europeus decidem a classificação às oitavas-de-final na última rodada contra a Inglaterra. Com o resultado, a equipe comandada pelo treinador Lars Lagerback segue na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, dois a menos que os ingleses. O Paraguai, já eliminado, soma dois tropeços e amarga a lanterna da chave. Precisando da vitória para ficarem mais próximas da segunda fase, as duas seleções iniciaram a partida em busca dos gols. Os suecos tiveram a primeira oportunidade aos 12 minutos. O volante Christian Wilhelmsson arriscou de longe, a bola desviou em um zagueiro paraguaio e passou perto da trave direita de Bobadilla. Os sul-americanos responderam na seqüência. Roque Santa Cruz recebeu na área e bateu na saída do goleiro Andreas Isaksson, mas o juiz eslovaco Lubos Michel marcou impedimento do atacante do Bayern de Munique. Aos 34, foi a vez de Henrik Larsson perder o seu após cabecear em cima de Bobadilla. No último lance de perigo na etapa inicial, Ibrahimovic recebeu na área, mas, sozinho, bateu fraco para a defesa do goleiro paraguaio. Após o intervalo, as duas equipes seguiram atrás dos seus primeiros gols na Copa do Mundo. Em uma cobrança de falta na ponta da área, Larsson bateu forte e Bobadilla espalmou. Aos 14, Marcus Allback perdeu uma grande chance. O atacante foi lançado e encobriu o goleiro paraguaio, mas, no momento de concluir, foi barrado por Caniza. Sem objetividade, os paraguaios só conseguiram responder aos 31. Nelson Valdéz viu Isaksson adiantado e arriscou de longe, mas o goleiro sueco defendeu. Em seguida, foi a vez de Nuñez tentar surpreender o goleiro sueco, mas a bola passou rente à trave. A Suécia chegou ao gol da vitória aos 44 minutos. Allback recebeu lançamento na ponta esquerda da área e arrumou de cabeça para Fredrik Ljungberg, que, também de cabeça, colocou no canto do goleiro. O meia do Arsenal quase ampliou instantes depois, mas Bobadilla fez linda defesa. Na última rodada da fase classificatória do Mundial da Alemanha, a Suécia faz o jogo mais esperado do Grupo B contra a Inglaterra, na próxima terça-feira, em Colônia. Os paraguaios enfrenta a seleção de Trinidad e Tobago, em Kaiserslautern. Ficha técnica: Suécia 1 x 0 Paraguai Suécia: Isaksson; Alexandersson, Mellberg, Teddy Lucic e Edman; Linderoth, Ljungberg, Wilhelmsson (Mattias Jonson) e Kallstrom (Elmander); Ibrahimovic (Marcus Allback) e Larsson. Técnico: Lars Lagerback. Paraguai: Bobadilla; Caniza, Cáceres, Gamarra e Nuñez; Bonet (Barreto), Acuña, Riveros (Julio Dos Santos) e Paredes; Santa Cruz (Dante Lopes) e Nelson Valdéz. Técnico: Aníbal Ruiz. Gol: Ljungberg, aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro: Lubos Michel (Eslováquia). Cartões amarelos: Caniza, Acuña, Paredes, Barreto, Linderoth, Teddy Lucic e Allback. Local: Estádio Olímpico, em Berlim.