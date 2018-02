Suécia goleia Bulgária por 5 a 0 A Suécia conseguiu nesta segunda-feira a primeira goleada da Euro-2004. Jogando em Lisboa, a seleção sueca ganhou da Bulgária por 5 a 0, com dois gols de Larsson, um de Ljungberg, um de Ibrahimovic e outro de Allback. Com essa vitória, a Suécia assumiu a liderança do grupo C da Eurocopa, com 3 pontos. Itália e Portugal, que empataram por 0 a 0 também nesta segunda-feira, estão com 1. E a Bulgária ficou na lanterna da chave.