Suécia pode perder atacante para o jogo contra a Inglaterra O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic será submetido a um exame de ressonância magnética ainda nesta sexta-feira para verificar a gravidade de sua lesão no púbis. O jogador havia se machucado na quinta, na partida em que a Suécia derrotou o Paraguai por 1 a 0. O médico da seleção sueca, Anders Valentin, explicou que o jogador pode ficar de fora da próxima partida no Mundial, contra a Inglaterra. "A situação dele é preocupante para o próximo jogo. Mesmo com uma pequena melhora, ele continua com muita dor", explicou. Apesar da provável ausência do jogador, o capitão da Suécia, Olof Mellberg, explicou que a equipe está animada pela vitória contra o Paraguai e que os jogadores conseguirão realizar uma boa partida contra os ingleses. A Suécia precisa de um empate contra a Inglaterra para garantir vaga às oitavas-de-final da Copa. O jogo acontecerá na próxima terça-feira.