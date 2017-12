Suécia se prepara para as oitavas com descanso e pênaltis O técnico da Suécia, Lars Lagerback, disse nesta quinta-feira que sua equipe está mais preocupada em descansar do que em treinar para a partida deste sábado, contra a Alemanha, pelas oitavas-de-final. "Comer, beber e dormir - isso é muito mais importante. Temos que recuperar as energias depois dos três primeiros jogos, e só teremos três dias de descanso". Os jogadores tiveram a quinta-feira de folga e viajarão, nesta sexta, a Munique, local da partida. "Amanhã (sexta) haverá apenas um treino leve, porque a idéia é recuperar a condição física perfeita". O treinador confirmou que haverá treinamento de cobrança de pênaltis, para o caso do jogo contra a Alemanha terminar empatado. Na Eurocopa de 2004, os suecos foram eliminados nas penalidades pela Holanda. Na Copa de 1998, deixaram a competição após disputa de pênaltis contra o Brasil. Lagerback teme esse tipo de disputa. "Em campeonatos como esse, não existe outra maneira de se definir um empate que não seja com prorrogação e pênaltis. Mas desta vez nós vamos decidir antes da partida os jogadores que deverão cobrar os pênaltis. No passado, alguns se negaram a fazer as cobranças na hora decisiva".