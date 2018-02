Suécia vence e se garante na Copa A Suécia derrotou a Islândia por 3 a 1, nesta quarta-feira, em Estocolmo, e conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Com 24 pontos, os suecos se garantem como um dos dois melhores segundos colocados. A liderança do Grupo 8 ficou com a Croácia, com a mesma pontuação da Suécia, que empatou sem gols com a Hungria. Apesar da classificação, os suecos tomaram um susto com o gol de Kari Arnason para a Islândia. Ainda no primeiro tempo, os donos da casa viraram com Ibrahimovic e Larsson. No final do jogo, Kallstrom marcou o terceiro e selou a vaga da Suécia. Em outros jogos desta quarta, a Holanda, já classificada, empatou sem gols com a Macedônia, em Amsterdã, e a Armênia venceu fora de casa Andorra por 3 a 0, ambos pelo Grupo 1; e Malta e Bulgária ficaram no empate por 1 a 1, pelo Grupo 8. Ainda nesta quarta, mais duas seleções européias se classificarão diretamente para a Copa. Além de República Checa e Turquia, outros quatro países terão a chance de conquistar uma vaga no Mundial na repescagem.