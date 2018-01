Suécia x Alemanha na final feminina A Suécia derrotou o Canadá por 2 a 1, neste domingo, e garantiu vaga na final da Copa do Mundo de futebol feminino, que está sendo disputada nos Estados Unidos. Os dois gols do time sueco foram de Victoria Svensson. A Suécia nunca havia jogado uma final de Copa do Mundo e vai disputar o título com a Alemanha no próximo domingo, 12 de outubro. Os EUA, que neste domingo perderam para a Alemanha o direito à vaga na final, jogam contra o Canadá, sábado, pelo terceiro lugar na Copa.