Suecos e ingleses tentam evitar duelo com Alemanha O vencedor do jogo desta terça-feira entre Inglaterra e Suécia, às 16h (de Brasília), em Colônia, pode ter mais o que lamentar do que comemorar. Tudo vai depender do resultado entre Equador e Alemanha, que será disputado cinco horas antes, em Berlim. Um empate ou uma vitória equatoriana coloca a Alemanha no caminho do campeão do Grupo B - será que ingleses e suecos querem esse posto para topar com os anfitriões logo nas oitavas-de-final? O camisa 10 da Inglaterra, Michael Owen, por exemplo, não tem o menor pudor de dizer que não. ?Seria mais seguro enfrentar a Alemanha apenas na final e não agora nas oitavas-de-final.? A Inglaterra, já classificada, joga pelo empate para fechar como líder do Grupo B. O jogo vale mais para a Suécia. Com quatro pontos, os suecos ainda podem ser ultrapassados por Trinidad & Tobago, que enfrenta o Paraguai em Kaiserslautern, no mesmo horário. É por isso que os suecos estão pouco se importando se enfrentarão Alemanha ou Equador nas oitavas. "O que importa é a classificação?, diz Henrik Larsson, principal esperança de gols da Suécia para a partida, já que Zlatan Ibrahimovic está machucado - Allback deve ser o substituto. Michael Owen exalta a Alemanha e a coloca como uma das favoritas para levar a Copa - daí seu temor em enfrentar logo os anfitriões. Ele garante, porém, que a Inglaterra vai jogar pela vitória, independentemente do resultado de Berlim. Seus companheiros seguem o mesmo discurso. ?Perder não está nos nossos planos?, diz o técnico Sven-Göran Eriksson, que é sueco e comandará a Inglaterra contra seu País de origem pela segunda vez numa Copa do Mundo - em 2002, deu empate em 1 a 1. Como motivação, os ingleses buscam também a quebra de um tabu: desde 1968 não vencem a Suécia. Foram 11 jogos no período, com sete empates e quatro vitórias da Suécia. Sem Ibrahimovic, machucado, mas com Larrson e Ljungberg confirmados, a Suécia vai tentar impedir que a Inglaterra chegue ao seu quarto jogo consecutivo sem tomar gols - fato que não ocorre desde 1998. O último gol sofrido foi na vitória por 3 a 1 sobre a Hungria, num amistoso em Manchester, duas semanas antes da Copa. Desde então, os ingleses não tomaram mais gols: foram 6 a 0 na Jamaica (em outro amistoso em Manchester), 1 a 0 no Paraguai e 2 a 0 em Trinidad & Tobago, estes dois últimos jogos já pela Copa do Mundo. A última vez que os ingleses ficaram tanto tempo sem tomar gol foi no primeiro semestre de 1998, em quatro amistosos preparativos para a Copa da França (Portugal, Arábia Saudita, Marrocos e Bélgica) e uma partida válida pelo Mundial (2 a 0 na Tunísia). Ficha técnica Suécia x Inglaterra Suécia - Isaksson; Alexandersson, Lucic, Mellberg e Edman; Linderoth, Ljungberg, Kallstrom e Wilhelmsson; Larsson e Allback. Técnico: Lars Lagerback. Inglaterra - Robinson; Carragher, Ferdinand, Terry e Ashley Cole; Beckham, Lampard, Hargreaves e Joe Cole; Owen e Rooney. Técnico: Sven-Goran Eriksson. Árbitro: Massimo Bussaca (Suíça). Local: World Cup Stadium, em Colônia. Horário: 16 horas (de Brasília).