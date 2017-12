Suíça abre vantagem sobre a Turquia A Suíça saiu na frente da Turquia na briga por uma vaga na próxima Copa do Mundo. Venceu o rival por 2 a 0 - gols de Senderos e Bherami -, neste sábado, em casa, e pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira, em Istambul. A Suíça não disputa um Mundial desde 1994. A Turquia foi a terceira colocada no de 2002, na Coréia do Sul e no Japão.