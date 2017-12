Suíça desembarca e atacante Frei lamenta contusão de Cissé A seleção da Suíça chegou à Alemanha nesta quinta-feira, cinco dias antes de sua estréia na Copa, no dia 13, contra a França, em Stuttgart. ?É importante começar bem, mas não se trata de um jogo de vida ou morte?, disse o atacante Alexander Frei, logo após o desembarque da delegação. A França não poderá contar com o atacante Djibril Cissé, que fraturou a perna direita durante o amistoso realizado nesta quarta-feira, contra a China. ?É sempre triste quando um colega se machuca, mesmo quando ele joga em outra equipe. Não é motivo nenhum de alegria?, declarou Frei, artilheiro da equipe suíça nas Eliminatórias, com sete gols. Além de Suíça e França, o grupo G conta ainda com Coréia do Sul e Togo, que também se enfrentam no dia 13, em Frankfurt.