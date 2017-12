Suíça e Coréia do Sul fazem confronto direto por vaga Suíça e Coréia do Sul fazem nesta sexta-feira, em Hannover, um confronto direto por uma das vagas do Grupo G nas oitavas-de-final da Copa do Mundo. O jogo, no entanto, pode classificar as duas equipes se Franca não vencer Togo, em Colônia. À Suíça, basta um empate, já que a equipe leva vantagem no saldo de gols e, nesse caso, só perderia a segunda colocação se a França vencesse por mais de gols de diferença. Esse relaxamento, no entanto, pode ser falar, adverte o atacante Hakan Yakin. "Vimos contra a França como os coreanos podem ser perigosos até o último instante", disse o jogador, que atuou no segundo tempo contra Togo, mas deve seguir no banco de reservas - Vogel foi o escolhido para a vaga de Gygax, que se contundiu na vitória sobre os africanos por 2 a 0 e não conseguiu se recuperar. O zagueiro Senderos disse que está pronto para ajudar a manter a defesa sem tomar gols - a Suíça e o Brasil, até o jogo contra o Japão, são as equipes que ainda não foram vazadas nesta Copa. "Temos que jogar os 90 minutos pensando em vencer", diz o camisa 4, considerado uma das grandes revelações do país nos últimos anos. "Não seremos capazes de jogar na defesa e ficar sem tomar gols os 90 minutos", completou o jogador do Arsenal. Pelo lado coreano, o objetivo é vencer para não depender do resultado da Franca. "Não temos outra opção, a não ser a vitória, por isso temos de pressioná-los", diz o atacante Park Chu-young. O técnico Dick Advocaat é só elogios à equipe adversária. "São organizados e correm o tempo todo atrás da bola, mas gostam de atacar quando têm oportunidade. Se repetirmos nossas atuações, teremos chance de vencer", garante. "Nada nos impede de terminar o grupo em primeiro lugar", diz o meia Park Ji-sung, autor do gol de empate contra a França. Ficha técnica Suíça x Coréia do Sul Suíça - Zuberbuehler; Magnin, Senderos, Mueller e Degen; Wicky, Vogel, Cabanas e Barnetta; Frei e Streller. Técnico: Koebi Kuhn. Coréia do Sul - Lee Woon-jae; Choi Jin-cheul, Kim Young-chul e Kim Dong-jin; Lee Chun-soo, Kim Nam-il, Lee Ho, Park Ji-sung e Lee Young-pyo; Cho Jae-jin e Seol Ki-hyeon. Técnico: Dick Advocaat. Árbitro - Horácio Elizondo (Argentina). Local - Niedersachenstadion, em Hannover. Horário - 16 horas (de Brasília).