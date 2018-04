Suíça empata com Letônia e segue na frente no Grupo 2

A Suíça se manteve na ponta do Grupo 2 das Eliminatórias Europeias ao empatar com a Letônia por 2 a 2, fora de casa. Com o resultado, a equipe chegou aos 17 pontos. Já a Letônia, também com chances de se classificar para o Mundial de 2010, está na terceira colocação, com 14 pontos.

Veja também:

Inglaterra goleia Croácia e garante vaga

Confira os países que já garantiram vaga na Copa

Eliminatórias da Copa - Classificação | Tabela

ELIMINATÓRIAS - Mais no canal especial

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A pontuação da Letônia é a mesma da Grécia, segunda colocada por levar vantagem nos critérios de desempate. Nesta quarta-feira, os gregos, jogando fora de casa, empataram por 1 a 1 com a Moldávia.

Já Israel goleou a seleção de Luxemburgo por 7 a 0. O massacre deixou os israelenses na quarta colocação, no Grupo 2, com 12 pontos e ainda com chances de disputar a Copa do Mundo na África do Sul.