Suíça perde na Turquia, mas ganha vaga A Suíça foi derrotada, nesta quarta-feira, pela Turquia por 4 a 2, em Istambul, mas conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, em Berna, os suíços ficaram com a vaga por terem feito mais gols como visitantes. A classificação garantiu a oitava participação da Suíça em Mundiais - 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994 e agora 2006. As melhores participações dos suíços aconteceram em 1934 (Itália), 1938 (França) e 1954 (na Suíça), quando caíram nas quartas-de-final. Os gols que deram a vaga para a Suíça foram marcados por Frei (pênalti) e Streller. Os turcos, que ficaram de fora da Copa depois de conquistar o terceiro lugar no Mundial de 2002, conseguiram a vitória com gols de Tuncai (três vezes) e Ates (pênalti).