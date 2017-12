Suíça pode perder um dos principais jogadores para a Copa A seleção da Suiça não iniciou muito bem a preparação para a Copa do Mundo da Alemanha. O atacante Johan Volanthen, uma das principais esperanças dos suíços, sofreu uma lesão muscular na perna direita enquanto corria com os companheiros. Após analisar o jogador, os médicos informaram que Volanthen ficará em recuperação por pelo menos duas semanas. Entretanto, novos exames serão realizados no atacante que corre o risco de ficar parado por muito mais tempo. O treinador da Suíça, Kobi Kuhn, vai aguardar os resultados dos novos exames em Volanthen, mas já avisou que o jogador pode ser substituído. O favorito para a vaga seria Hakan Yakin, que recebeu um recado dos dirigentes suíços para ficar atento a uma possível convocação. "Não tenho nenhuma dúvida em convocar Yakin caso Volanthen não possa jogar a Copa", explicou o técnico. Cerca de 800 torcedores compareceram na cidade suíça de Feusisberg para apoiar a seleção. A Suíça estréia na Copa contra a França, no dia 13 de junho. Os demais países que compõem o grupo dos suíços são Togo e Coréia do Sul.