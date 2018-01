Suíça: sede da Fifa, mas pouco futebol Quando o assunto é futebol, poucos países do mundo apresentam tantos contrastes como a Suíça. No quesito geografia, os "relojoeiros" estão em destaque. Afinal de contas, é lá, mais especificamente em Zurique, que está a sede da Fifa, a entidade que regulamenta as regras e administra o esporte mais popular do mundo. Porém, quando se deixam de lado os bastidores e a política para se concentrar no campo, os suíços são praticamente esquecidos. Leia mais no O Estado de S.Paulo