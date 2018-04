Suíça usará Costa Rica para simular jogo com Honduras

A seleção da Suíça enfrentará a Costa Rica no dia 1º de junho, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Os suíços pretendem utilizar a partida contra os costa-riquenhos para simular as características da seleção de Honduras, rival no último jogo do Grupo H do Mundial.

O amistoso entre as duas seleções será disputado em Sion, nas proximidades de Crans-Montana, onde os suíços farão sua preparação para a Copa.

Depois do amistoso contra a Costa Rica, a seleção suíça voltará a campo no dia 5 de junho, em confronto com um adversário que ainda não foi definido.

A equipe, comandada pelo técnico Ottmar Hitzfeld, começará sua campanha na África do Sul contra a Espanha, campeã europeia, no dia 16 de junho. No dia 21, a equipe enfrentará no Chile; quatro dias depois, jogará contra Honduras.