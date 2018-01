Suíça vacila e faz a França renascer A Suíça tinha tudo para vencer Israel em casa, neste sábado, assumir a liderança isolada do Grupo 4 das Eliminatórias Européias e ficar perto da vaga para a Copa do Mundo. Mas empatou por 1 a 1 e, além de embolar a classificação, fez a França renascer. Comandado por Zidane, o time francês venceu as Ilhas Faroe por 3 a 0 - com gols de Cissé (dois) e Olsen (contra) - e chegou aos mesmos 13 pontos que Suíça e Irlanda, que, nos critérios de desempate, ficam em primeiro e segundo, respectivamente. Na próxima quarta-feira, a França visita a Irlanda, em jogo decisivo para sua caminhada ao Mundial. A Suíça tem um compromisso teoricamente mais fácil: viaja para enfrentar o Chipre. Apenas o campeão da chave, que não deve ter nenhum time entre os quatro melhores segundos colocados das Eliminatórias, garante vaga automaticamente para a Copa. O vice-líder vai para a repescagem.