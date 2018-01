Suíça vence e assume a liderança A Suíça aproveitou a oportunidade: derrotou Ilhas Faroe por 3 a 1, no campo do adversário, tirou proveito da folga da França e assumiu a liderança do Grupo 4 das Eliminatórias Européias da Copa do Mundo de 2006. Agora a Suíça tem 12 pontos e ganhou com gols de Frey (2) e Wicky; Jacobsen descontou. A seleção suíça também acabou sendo beneficiada na rodada pelo surpreendente empate de 2 a 2 entre a Irlanda e Israel, em Dublim. Os gols aconteceram no primeiro tempo: Harte e Robbie Keane para a Irlanda, Yehiel e Nimny (pênalti ) para Israel. A classificação do Grupo 4: 1) Suíça, 12 pontos; 2) Israel, 11; 3) França e Irlanda, 10; 5) Chipre e Ilhas Faroe, 1. Próximo jogo, quarta-feira: Ilhas Faroe x Irlanda.