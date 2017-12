Suíça: Vonlanthen é cortado e Yakin será seu substituto A Suíça é mais uma seleção que teve uma baixa nesta fase de preparação para a Copa do Mundo. O técnico Kobi Kuhn anunciou a convocação do experiente meio-campista Hakam Yakin para o lugar do atacante Johan Vonlanthen, de 20 anos, cortado devido a um estiramento no tendão de Aquiles do pé direito sofrido no treino da última segunda-feira. O motivo do corte é o tempo estimado de recuperação para Vonlanthen: um mês, o que lhe permitiria voltar a jogar somente se a Suíça chegasse à fase semifinal da Copa do Mundo. Mesmo fora dos jogos, ele continuará com a delegação de seu país, que se responsabilizou pelo tratamento da lesão junto ao NAC Breda, da Holanda, clube que defende. Já o novo convocado, Yakin, é experiente. Tem 29 anos e disputou seis partidas pela seleção suíça nas Eliminatórias desta Copa, marcando um gol (com dois cartões amarelos recebidos). Ele joga no Young Boys, da mesma Suíça. A Suíça está no Grupo G do Mundial, junto com Togo, Coréia do Sul e França - contra quem estréia, no dia 13. A equipe poderá substituir jogadores inscritos até a véspera deste jogo.