Suíços, checos e israelenses têm campeões Além da Itália, também Suíça, República Checa e Israel definiram seus torneios no fim de semana. O Banik Ostrava conquistou o título checo e o Basel fez a festa suíça. O Maccabi mais uma vez é campeão israelense - o país está na Ásia, mas disputa competições européias, por questões políticas e de segurança. O Banik quebrou jejum de 23 anos, com a vitória de 1 a 0 sobre o Sigma Olomouc. Com isso, abriu 11 pontos de vantagem sobre o próprio Sigma, além de Slavia Praga e Sparta Praga, a duas rodadas do encerramento. O Basel garantiu seu 10º título na Suíça com os 2 a 0 deste domingo sobre o Thun, fora de casa. Com 78 pontos, não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Young Boys (65), nas quatro rodadas que faltam até o fim. O Maccabi comanda o futebol israelense pela oitava vez em sua história depois dos 3 a 1 diante do lanterna e rebaixado Ahi Nazareth, na única partida deste domingo. O campeão tem 60 pontos, contra 50 do Maccabi Tel Aviv. Faltam 3 rodadas. O Ajax fez 5 a 0 no Zwolle, tem 74 pontos, mas não pôde dar a volta olímpica. A duas rodadas do término da temporada, tem 6 de vantagem sobre o PSV.