Suíços correm atrás de ingressos para treinos do Brasil Ainda falta pouco mais de um mês para a chegada da seleção brasileira em Weggis, pequena cidade da Suíça que receberá a preparação do Brasil para a Copa do Mundo, mas os torcedores locais já estão entrando no clima festivo que marca a presença dos jogadores pentacampeões mundiais. Começou, nesta segunda-feira, a venda de ingressos para os 14 treinos públicos que o time de Carlos Alberto Parreira entre os dias 22 de maio e 4 de junho e a procura foi enorme em Lucerna e Weggis. A seleção chegará à Suíça no dia 22 e realizará vários treinamentos no estádio municipal de Weggis, que está sendo reformado e ampliado para receber o Brasil. No dia 30, haverá um jogo-treino contra a seleção de Lucerna, na Basiléia. Em 4 de junho, desta vez em Genebra, a equipe pentacampeã mundial encerrará a sua preparação na Suíça com a realização do jogo-treino contra a Nova Zelândia. A estréia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13, em Berlim, contra a Croácia. Cinco dias depois, será a vez de enfrentar a Austrália, em Munique. O último jogo do Grupo F será contra o Japão, no dia 22, em Dortmund.