Suíços criam concurso para escolher mascotes da seleção Os suíços não têm mais o que inventar para aproveitar a passagem da seleção brasileira pelo país dos Alpes. Uma das empresas que patrocina as partidas amistosas do Brasil durante as próximas duas semanas abriu um concurso nacional para escolher entre a população suíça mascotes para a seleção. Os garotos que queiram ter a honra de entrar em campo de mãos dadas com os jogadores podem se inscrever em um site na internet e, se forem selecionados, vão à campo com o Brasil tanto no jogo contra a seleção de Lucerna, no dia 30, como na partida contra a Nova Zelândia, em Genebra, no dia 4 de junho. Nesta segunda-feira, a promoção foi iniciada com anúncio de páginas inteiras nos principais jornais suíços. A publicidade trazia crianças tipicamente suíças com dentes imitando aos de Ronaldinho Gaúcho e vestidos com a camisa da seleção. Mas a empresa impõe certas condições para ser mascote: os candidatos precisam ter entre 1,10 m e 1,30 m de altura, por exemplo.