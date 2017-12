Sul-africano é ouro no salto em altura O sul-africano Jacques Freitag, de 21 anos, conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro na prova de salto em altura do Mundial de Atletismo que está sendo disputado em Paris. Ele conseguiu a marca de 2.35m. O sueco Stefan Holm ficou com a medalha de prata (2,32 m), e canadense Mark Boswell (2,32 m) foi bronze. No Feminino, a russa Svetlana Feofanova ganhou o ouro no salto com vara, ao saltar 4,75 metros. A alemã Annika Becker foi prata, com 4,70 metros e a russa Elena Isinbayeva ficou com a medalha de broze (4,65).