Sul-africanos terão ingressos mais baratos para Copa de 2010

Os sul-africanos comprarão ingressos mais baratos para assistir a Copa do Mundo de 2010 em casa, informaram os organizadores nesta sexta-feira. Veja também: Fifa apresenta pôster oficial da Copa do Mundo de 2010 Uma determinada categoria de ingressos será vendida apenas para residentes da África do Sul, relataram os organizadores. Detalhes devem ser anunciados no fim de semana após encontro do comitê organizador da Fifa em Durban. O chairman do Comitê Organizador local da Copa de 2010 na África do Sul, Danny Jordaan, disse que os ingressos especiais são uma tentativa de tornar as partidas acessíveis para a população sul-africana. Mais da metade dos habitantes vive abaixo da linha da pobreza.