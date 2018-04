Sul-Americana começa para brasileiros Começa nesta quarta-feira para os times brasileiros a terceira edição da Copa Sul-Americana, que contará com a presença de 35 clubes da América do Sul e renderá cerca de US$ 1 milhão ao campeão. Das 12 equipes do Brasil, oito disputarão a primeira fase e seis deles já se enfrentam hoje: Paraná x Santos; Figueirense x Internacional; e Goiás x Atlético-MG. Quinta-feira, jogam Coritiba x São Caetano, em Curitiba. Em 4 de setembro, todos voltam a se enfrentar, com a inversão do mando de campo. Os vencedores desses confrontos vão disputar outra eliminatória, com os quatro clubes brasileiros classificados por antecipação para a segunda fase, por conta do ranking da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e São Paulo foram os beneficiados pelo critério. O time carioca vai jogar com Paraná ou Santos, em 15 e 22 de setembro. O Grêmio atuará contra Figueirense ou Internacional, nas mesmas datas. Já o Cruzeiro enfrentará o vencedor de Goiás x Atlético-MG, em 16 e 22 de setembro. Enquanto o São Paulo jogará com Coritiba ou São Caetano, em 15 e 22 de setembro. Calendário - As quartas- de-final da Copa Sul-Americana serão disputadas em 1º e 3 de novembro. As semifinais no dia 24 de 1º de dezembro e as finais ocorrerão em 8 e 15 de dezembro. O Brasil não teve representantes na primeira edição da competição, por causa do conflito de datas com competições nacionais. Argentina e Brasil terão quatro representantes nas quartas-de-final da competição. Os outros quatro classificados vão ser conhecidos dos confrontos que envolvem times de Chile e Peru, Colômbia e Equador, Paraguai e Uruguai, além de Venezuela e Bolívia - neste grupo, o San Lorenzo, da Argentina, foi incluído. Em caso de dois resultados que determinem o mesmo número de pontos para cada equipe, estará classificada para a fase seguinte a que marcar o maior número de gols. Persistindo a igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.