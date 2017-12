Sul-Americana é a meta do Corinthians Depois de duas vitórias consecutivas - Goiás e Guarani - a equipe do Corinthians ganhou uma nova motivação para as três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Há muito tempo fora da disputa pelo título e de uma vaga na Libertadores, o time quer agora garantir sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2004. Para isso, precisa vencer o Bahia, domingo, no Pacaembu. ?A nossa prioridade agora é a Sul-Americana e nós vamos lutar por isso?, disse o atacante Gil. O Corinthians soma 58 pontos e está a um ponto do Figueirense, clube que hoje ficaria com a última vaga. Além disso, o time sofre a ameaça direta do Guarani (também 58 pontos) e do Criciúma (57). Na próxima rodada, neste final de semana, o Figueirense enfrenta o Vasco da Gama em São Januário. O Guarani pega o Atlético-PR em Curitiba e o Criciúma recebe o Grêmio.