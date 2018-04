Sul-Americana: Goiás e Cruzeiro empatam Em partida dramática, Goiás e Cruzeiro empataram, poe 2 a 2, nesta quinta-feira à noite, no Serra Dourada, em jogo válido pla Copa Sul-Americana. A vaga para a próxima fase será decidida quarta-feira, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. O classificado para a terceira fase pegará o classificado de Internacional e Grêmio. Mesmo com gramado encharcado e pesado o Goiás se mostrou mais determinado a buscar o gol no primeiro tempo, aproveitando bem as jogadas em contra-ataque. Aos 11 minutos, cobrando falta da intermediária, Jorge Mutt acertou o travessão. Alex Dias, aos 15 minutos, perdeu outra boa chance, chutando para fora após jogada pela linha de fundo. Aos 24 minutos, o esforço do ataque do Goiás resultou em gol. Gustavo aproveitou rebote da defesa parcial de Artur e da zaga para fazer 1 a 0. A partir daí o Goiás falhou no posicionamento, o time mineiro reagiu e conquistou o empate aos 45 minutos, abrindo brecha na zaga adversária no chute indefensável de Sandro da pequena área. Na etapa final o Cruzeiro fechou os espaços, o seu meio-campo avançou e o time passou a criar oportunidades de gol logo aos 2 minutos com Sandro, e aos 7 com Alessandro. O gol saiu aos 16, na descida de Sorin pela direita que cruzou rasteiro para o atacante Fred, que acabara de entrar, para chutar forte e virar o placar. O Goiás tentou uma reação com a entrada de Rodrigo Tabata em lugar de Jorge Mutt. O time ganhou maior volume de jogadas de ataque, mas pareceu desordenado no campo pesado, e sem força pela esquerda com a contusão no joelho de Leandro. O Cruzeiro recuou e se defendeu como pôde. Coube ao próprio Tabata matar o esquema cruzeirense, aos 44 minutos, e empatar o jogo por 2 a 2. Em toques rápidos com Paulo Baier e Alex Dias, o Goiás envolveu a zaga adversária. Rodrigo Tabata bateu no canto e salvou o Goiás do desastre em jogo dramático. O Cruzeiro ainda teve um gol anulado, aos 46 minutos. Agora, o time goiano terá de vencer o Cruzeiro para passar para a próxima fase.