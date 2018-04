Sul-Americana: Inter bate o Grêmio O Internacional ganhou do Grêmio, por 2 a 0, gols de Fernandão e Chiquinho, nesta quarta-feira à noite, pela Copa Sul-Americana, e agora pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, na próxima quarta-feira, no Olímpico, para se classificar para a próxima fase da competição. Se perder por dois gols de diferença, ainda tem a chance de ganhar a vaga nos pênaltis. O técnico Muricy Ramalho mandou um volante, Álvaro, marcar Cláudio Pitbull individualmente e deixou os dois zagueiros, Edinho e Vinícius, controlando Christian. A estratégia deu certo e evitou que os atacantes tricolores entrassem na área colorada. No primeiro tempo o Grêmio só ameaçou duas vezes, com chutes de Felipe Melo e de Fábio Pinto que encontraram Clemer bem colocado e atento para fazer as defesas. Embora não tivesse um volume de jogo maior, o Internacional soube aproveitar uma das quatro oportunidades que teve. Aos 32 minutos, Rafael Sobis lançou Danilo, que foi à linha de fundo, na esquerda e cruzou para Fernandão, de frente para o gol, marcar. Na tentativa de reverter a situação, o técnico Cuca refez seus planos no intervalo, colocando o lateral-direito George no lugar do zagueiro Claudiomiro. A substituição mudou o esquema do 3-5-2 para o 4-4-2 e liberou o volante Felipe Melo, que estava improvisado na ala, para voltar ao meio-de-campo. Mas não mudou o panorama do jogo. O Internacional manteve a marcação forte e passou a explorar o nervosismo dos jogadores do Grêmio, que demonstraram vontade, mas não tiverem recursos técnicos para virar o jogo. O chute mais perigoso foi um cruzamento de Cláudio Pitbull em que a bola caiu atrás de Clemer, mas em cima do travessão. A resposta do Internacional teve mais qualidade. Aos 41 minutos, um chute de Fernandão passou por Márcio e foi salvo por Fábio Bilica em cima da linha. Aos 42, Chiquinho recebeu um passe de Élder Granja, dominou e acertou um chute de voleio para fazer 2 a 0.