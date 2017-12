Sul-Americana: LDU e Bolívar empatam LDU e Bolívar ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quinta-feira pelo jogo de ida desta semifinal da Copa Sul-Americana 2004. A partida foi disputada em Quito, no Estádio Casa Blanca. Os gols da partida foram marcados apenas no segundo tempo, com Murillo aos 18 minutos, para a LDU, e Chiorazzo, aos 23 minutos, para o Bolívar. Com este empate, quem vencer o jogo de volta na próxima quinta-feira (2/12), em La Paz, na Bolívia, no Estádio Hernán Siles, estará classificado. Em caso de novo empate, a decisão da vaga será na disputa por pênaltis. O vencedor deste confronto enfrentará na final o vencedor de Internacional, do Brasil, e Boca Juniors, da Argentina.