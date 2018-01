Sul-americana não muda eliminatórias A Confederação Sul-Americana de Futebol ratificou nesta terça-feira o sistema de disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. A exemplo do que ocorreu para o Mundial de 2002, todas as seleções jogarão entre sí, em turno e returno. Os quatro primeiros se classificam e o quinto colocado ganha mais uma chance numa repescagem. ?O Comitê Executivo entende que não existe uma razão relevante para modificar a atual forma de disputa?, disse o porta-voz da entidade, Nestor Benitez. As eliminatórias devem começar em agosto de 2003 e terminariam em novembro de 2005. Pelo calendário preliminar, serão realizadas cinco rodadas em 2003; sete em 2004 e mais seis em 2005. As decisões tomadas hoje, no entanto, ainda terão de ser submetidas à aprovação de Fifa.