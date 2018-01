Sul-Americana: Pumas goleia o Vélez O Pumas, do México, se classificou para a final da Copa Sul-Americana ao golear, na noite de ontem, o Vélez Sarsfield, da Argentina, por 4 a 0. Por ironia, o algoz do time argentino foi o atacante argentino Bruno Marioni, autor de três gols. "Ficou claro que merecemos estar na final", disse Marioni. "É uma emoção muito grande eliminar o Vélez e anotar três gols", concluiu. O Pumas decidirá o título contra o vencedor da partida de amanhã, no Chile, entre o Universidad Católica e o Boca Juniors, da Argentina.