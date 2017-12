Sul-Americana: River se classifica O River Plate perdeu para o Libertad, do Paraguai, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, mas mesmo assim garantiu sua vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, em Buenos Aires, o River havia vencido por 2-0. O único gol da partida foi marcado por Osvaldo Cohener, aos 22 minutos do segundo tempo. Na semifinal, o River vai enfrentar o vencedor do confronto entre São Paulo e The Strongest, da Bolívia. No primeiro jogo, o time brasileiro venceu por 4 a 1. As semifinais estão marcadas para os dias 26 de novembro e 4 de dezembro.