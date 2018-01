Sul-Americana: São Paulo e Santos vencem Com um gol-relâmpago de Kléber a 39 segundos de jogo, o São Paulo venceu o Fluminense na noite desta quarta-feira no Morumbi, no primeiro confronto entre as equipes pela fase doméstica da Copa Sul-Americana. O São Paulo terminou o jogo com um homem a menos, depois que o centroavante Luis Fabiano foi expulso. O jogo da volta, no Maracanã, acontece em duas semanas e o Tricolor paulista joga pelo empate. O vencedor deste confronto se classifica para a fase internacional da Copa onde vai enfrentar o vencedor do confronto entre o San Lorenzo (ARG) e o The Strongest, da Bolívia. No outro jogo desta quarta-feira pela Sul-Americana, o Santos venceu o São Caetano por 1 a 0 com gol de pênalti de Robinho, aos 5 minutos do segundo tempo. Os jogadores do time do ABC reclamaram muito da marcação do pênalti, mas o o árbitro Paulo César Oliveira manteve a decisão. No dia 1º de outubro, as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez, na Vila Belmiro e o Santos precisa de apenas um empate para chegar à fase internacional. O vencedor deste confronto vai enfrentar o vencedor da série entre o Cienciano, do Peru, e o Universidad Católica, do Chile.