Sul-Americana terá mais 4 brasileiros Há um velho ditado que diz que, em coração de mãe, sempre cabe mais um. Foi seguindo essa máxima que o comando da Conmebol decidiu nesta segunda-feira, em reunião em Assunção, o formato da primeira edição da Copa Sul-Americana. A choradeira dos dirigentes foi atendida e definiu-se que o Brasil terá 12 representantes. Foram incluídos, de acordo com o ranking da entidade, Atlético Mineiro, Palmeiras, Vasco e Inter (RS), que se juntarão a Corinthians, Santos, Grêmio, São Caetano, Fluminense e São Paulo (os seis primeiros do último Campeonato Brasileiro), além de Flamengo e Cruzeiro, classificados também pelo ranking da entidade. Assim, a competição que substitui a Mercosul nasce inchada. No total, haverá 35 participantes. Como conseqüência, os cartolas se viram obrigados a desenvolver novo sistema de disputa. Na primeira fase, não haverá confrontos internacionais. No caso do Brasil, os 12 clubes estão divididos em quatro grupos: Br1 (Santos, Internacional e Flamengo), Br2 (Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense), Br3 (São Paulo, Grêmio e Vasco), e Br4 (Palmeiras, São Caetano e Cruzeiro). A partir de 23 de julho, essas equipes se enfrentam em triangulares. O campeão de cada chave passa para a fase seguinte. Nesse caso, se enfrentam, em jogos de ida e volta, os vencedores de Br1 x Br4 e Br2 x Br3. Os ganhadores vão para as quartas-de-final, em confrontos internacionais. Os argentinos entram com 8 representantes e também definem, em jogos domésticos, os dois que seguem para as quartas-de-final. As demais eliminatórias (das quais saem apenas os vencedores dos grupos) serão entre paraguaios x uruguaios, venezuelanos x bolivianos, chilenos x peruanos e colombianos x equatorianos.