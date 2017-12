Sul-Americana: Vélez está na semifinal O Vélez Sarfield derrotou o América, do México, por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Buenos Aires, e avançou às semifinais da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, na semana passada, a equipe argentina também havia vencido pelo mesmo placar. Os gols do Veléz foram marcados por Bustamante, aos 20 minutos do segundo tempo, e por Somoza, em cobrança de pênalti, aos 32. O adversário do time argentino sairá do confronto entre Corinthians e Pumas, do México, que jogarão a partida de volta na próxima semana. No Pacaembu, o clube brasileiro venceu por 2 a 1.