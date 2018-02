Sul-Americana: Vélez vence no México O Vélez Sarsfield conseguiu um ótimo resultado, nesta quarta-feira, ao derrotar o América por 2 a 0, na Cidade do México, na partida de ida das quartas-de-final da Copa Sul-Americana. Na volta, marcada para a próxima quarta, em Buenos Aires, o time argentino pode perder por até um gol de diferença para se classificar. Os gols da vitória do Vélez foram marcados por Pellegrino, aos cinco minutos do primeiro tempo, e por Gracian, aos 10 minutos da segunda etapa. O vencedor deste confronto terá, na semifinal, quem passar de Corinthians e Pumas (México).