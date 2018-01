Sul-Americana vira prioridade no Santos Longe do líder Cruzeiro, o Santos não vê muitas chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Por isso, a prioridade passou a ser a Copa Sul-Americana. E, nesta quinta-feira, a equipe recebe na Vila Belmiro o Cienciano, do Peru, pelas quartas-de-final do torneio continental. Como o jogo de volta, no Peru, será realizado na altitude, o Santos está preocupado em conseguir uma boa vantagem nesta quinta-feira. "Precisamos ser merecedores de um resultado bem favorável aqui para depois ir jogar lá com inteligência", afirmou o técnico Emerson Leão. O treinador do Santos mostrou estar bem informado sobre o Cienciano. "Nosso adversário jogou no último domingo, perdeu por 2 a 1, está em nono lugar num campeonato de 12 clubes e deu prioridade à Sul-Americana, isto é, joga única e exclusivamente pela Copa", revelou Leão em entrevista nesta terça-feira. Segundo ele, o time peruano tem dois destaques: "Seu principal jogador é a altitude e tem seu número oito que é muito batedor, muito marcador". Chances - Apesar da Sul-Americana ser a prioridade santista, o discurso na Vila é para manter as esperanças no Brasileiro. Mesmo depois de o Cruzeiro ter aberto 12 pontos de vantagem. "Não está perdido, pois há ainda 30 pontos em disputa", disse Leão, para depois admitir as dificuldades. "Inegavelmente, é muito difícil ganhar o campeonato, quase impossível, porque o Cruzeiro tem uma equipe de elite e está numa posição mais que privilegiada."