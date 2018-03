Sul-americanos confiam no inchaço da Copa A Fifa adiou para 29 de junho, em Paris, a decisão sobre o aumento ou não do número de participantes na próxima Copa do Mundo. O Comitê Executivo disse que, "a princípio", é a favor da mudança - a competição passaria a ter 36 seleções, quatro a mais do que hoje. Mas fez uma ressalva: a proposta só será aprovada se a Confederação Sul-Americana de Futebol apresentar um projeto com uma fórmula de disputa que resolva os problemas de uma competição que seria disputada por 36 equipes. "Hoje demos o primeiro passo rumo ao aumento de seleções", disse Ricardo Teixeira, presidente da CBF. "O futebol é muito forte em nosso continente e merecemos ter cinco vagas no Mundial", afirmou o argentino Julio Grondona. Apesar do otimismo dos dirigentes sul-americanos, que compareceram em peso à sede da Fifa em Zurique para fazer pressão, o presidente da entidade, Joseph Blatter, deu a entender que a mudança dificilmente ocorrerá. "A bola está com nossos amigos sul-americanos. Cabe a eles encontrar uma solução para organizar um calendário viável e justo para um Mundial com 36 seleções. Mas posso adiantar que não será nada fácil conseguir isso", explicou Blatter. Outro que não está muito otimista é o alemão Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006. "Acho que nada vai mudar. É impossível organizar um calendário viável e um regulamento justo com 36 times. Não acredito que seja possível encontrar uma solução até o final de junho." Com relação ao calendário, a preocupação é que a primeira fase teria seis partidas a mais do que hoje e duraria pelo menos três dias a mais. Outro problema: como passariam para as oitavas-de-final o campeão de cada uma das nove chaves e os sete melhores segundos colocados, o segundo colocado do grupo A correria o risco de ficar quase uma semana esperando a definição da última chave para saber se estaria ou não classificado. E se fosse eliminado, teria tido uma semana inútil. Em termos de regulamento, daria margem para resultados "arranjados". Dois times poderiam entrar em campo sabendo que um empate, por exemplo, classificaria um como primeiro e o outro como segundo da chave, eliminando um segundo colocado que já tenha encerrado sua participação. A proposta de aumentar o número de participantes foi lançada pela Conmebol, que se considerou prejudicada por duas decisões da Fifa: a obrigatoriedade de o campeão do mundo (Brasil) passar a disputar as Eliminatórias e a perda do direito de disputar uma vaga na repescagem contra o campeão da Oceania, que passou a ter uma vaga garantida - a repescagem será disputada entre Concacaf e Ásia. Com isso, o continente ficou restrito a quatro representantes em 2006, quando poderia ter seis. No formato atual, a distribuição de vagas é a seguinte: 13 para a Europa, cinco para a África, quatro para a América do Sul, quatro para a Ásia, três para a Concacaf, uma para a Oceania, uma para o país-sede e uma para a repescagem. Pela proposta da Conmebol, o quadro seria o seguinte: 15 para a Europa, cinco para a América do Sul, cinco para a África, cinco para a Ásia, quatro para a Concacaf, uma para a Oceania e uma para o país-sede.