Sul-Americanos lutam contra soberania europeia nos Mundiais

Além de vencer a Copa Libertadores, as 32 equipes que disputam a competição sonham também chegar ao topo do mundo, algo que tem se tornado raro para os times do continente. Desde 2005, quando o Mundial de Clubes passou a ser organizado pela Fifa, apenas em três das 11 edições realizadas foram vencidas por times da América do Sul.

Em todas as situações, o vencedor foi um brasileiro. O São Paulo ganhou em 2005, o Internacional em 2006 e o Corinthians em 2012, derrotando, respectivamente, Liverpool, Barcelona e Chelsea.

Nas outras oito edições, os campeões foram: Barcelona (três vezes), Milan, Manchester United, Internazionale de Milão, Bayern de Munique e Real Madrid. Os sul-americanos já conseguiram até dar vexames. O Atlético-MG, em 2013, e o Inter, em 2010, nem sequer chegaram à decisão – caíram na semifinal para Raja Casablanca (Marrocos) e Mazembe (Congo), respectivamente.

A vitória mais elástica em uma final neste período também tem clube brasileiro envolvido. O Barcelona aplicou 4 a 0 no Santos de Muricy Ramalho e Neymar em 2011. Nesta temporada de 2016, mais uma vez o Mundial será realizado no Japão. Em 2017 e 2018 os jogos serão nos Emirados Árabes.

Independentemente do local, o fato é que conquistar a América é prazeroso e rentável ao time vencedor e ainda a certeza de que no fim do ano terá de se desdobrar para surpreender o mundo e superar os gigantes europeus.

CURIOSIDADES DA COMPETIÇÃO

Apenas três técnicos da atual edição da Libertadores já ganharam o torneio: Edgardo Bauza (São Paulo, foto), Tite (Corinthians) e Marcelo Galhardo (River Plate)

Nascido no dia 6 de julho de 1974, o lateral-esquerdo Zé Roberto, do Palmeiras, é o jogador mais velho da competição. O palmeirense de 41 anos, vai se aposentar no fim do ano.

Sete títulos da Libertadores soma o Independiente, da Argentina, o maior vencedor do torneio, mas que não ergue a taça desde a disputa de 1984 e está fora desta edição.

Um estreante apenas tem a atual edição: o River Plate, do Uruguai, que bateu a Universidad de Chile na primeira fase. Os compatriotas Peñarol e Nacional vão para a 42ª disputa cada.

A taça de campeão pesa 10,25 kg e tem um metro de altura. Desde 2007, o troféu original fica guardado e é entregue uma réplica ao time vencedor.

A Copa Libertadores feminina já teve sete edições e o Brasil ganhou seis vezes: São José (3), Santos (2) e Ferroviária (1), que é a atual campeã.

R$ 67 milhões é o quanto Tévez, atacante do Boca Juniors e jogador mais caro do torneio vale, segundo o site Transfermark. O Boca, time mais valioso, vale R$ 381 milhões.

R$ 3,6 milhões é o quanto vale todo o time do Trujillanos, da Venezuela. O clube é o de menor valor entre os participantes da fase de grupos da competição continental.