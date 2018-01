Sul-americanos querem repescagem Dirigentes sul-americanos ainda não assimilaram a decisão da Fifa de conceder ao continente apenas quatro vagas à Copa do Mundo de 2006 - na última, a América do Sul teve direito a quatro e mais uma na repescagem com a Oceania, o Uruguai. Nicolás Leoz, presidente da Conmebol, disse que foi traído por Joseph Blatter, presidente da Fifa. Enquanto Leoz lamenta, a Federação Peruana encontrou uma alternativa para que uma quinta seleção sul-americana tenha possibilidade de classificar-se ao Mundial. A proposta dos peruanos: o quinto classificado da Conmebol jogaria um triangular com o quarto colocado da Concacaf (América Central, do Norte e Caribe) e o quinto da Ásia. O campeão do triangular ficaria com a vaga na Copa de 2006. Leia mais no Jornal da Tarde