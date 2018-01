Sul-americanos tentam recuperar vaga A Confederação Sul-Americana de Futebol marcou para o dia 4 de janeiro de 2003, em Montevidéu, uma reunião de emergência para discutir a decisão da Fifa de reduzir para quatro as vagas reservadas para o continente nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Segundo o porta-voz da entidade, Néstor Benítez, o encontro terá como único tema a distribuição de vagas para o próximo Mundial. O encontro vai acontecer um dia antes do início do Campeonato Sul-Americano Sub-20, marcado para o Uruguai entre 5 e 28 de janeiro. Os dirigentes sul-americanos reagiram com indignação à decisão da Fifa que tirou do continente a possibilidade de disputar uma quinta vaga na repescagem, como acontecia até agora. Alguns dirigentes estão sugerindo uma apelação contra a decisão da Fifa. Já o presidente da Federação Peruana, Manuel Burga, pretende propor um triangular entre o quinto sul-americano e os outros dois que forem para a repescagem - no caso, o quarto colocado da Concacaf e o quinto colocado da Ásia.