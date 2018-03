Sul: atletas e técnicos contra paralisação Os jogadores e técnicos dos dois principais clubes do Rio Grande do Sul discordam da paralisação do campeonato brasileiro, mas preferem ser cautelosos diante de seus empregadores e não responsabilizam os diretores do Grêmio e do Internacional pela decisão. "Eu respeito a cautela do clube", diz o técnico Tite, referindo-se à dificuldade de adaptação rápida às exigências do Estatuto do Torcedor alegada pelos cartolas. Feita a ressalva, Tite considera a suspensão dos jogos prejudicial para o futebol. "Eu primo pela manutenção das regras e pela evolução do esporte e do espetáculo", comenta. "E para isso a paralisação não é boa", diz, com a autoridade de quem admite que será beneficiado. Não jogando contra o São Paulo, no domingo, o Grêmio poderá descansar para a decisiva partida da próxima quinta-feira, contra o Independiente Medellin, pela Libertadores. "O único prejudicado nisso tudo é o futebol brasileiro", constata o lateral-direito Anderson Lima. Ele lembra até que o torcedor está acostumado a aliviar o stress semanal vendo futebol aos domingos. "Tirar isso dele é uma falta de respeito", avalia. A preocupação psicológica do jogador gremista é acompanhada por uma preocupação social do volante colorado Sangaletti. "Até o vendedor de cachorro-quente perde a renda que tem", analisa, referindo-se a todos os ambulantes que cercam os estádios aos domingos em busca de algum dinheiro para a subsistência. O técnico do Internacional, Muricy Ramalho, sugere que quem tem poder de tomar decisões pense no povo brasileiro. "Futebol é a coisa mais importante do País no fim de semana e não é certo tirar essa diversão do torcedor", comenta. Para Muricy, a parada também é lamentável porque seu time está embalado e ia pegar um Santos desgastado pela viagem ao México no final de semana. O torcedor João Luis de Souza é outro que não gostou da perspectiva de ficar sem futebol aos domingos. Acostumado a não perder jogos do Internacional, ele acha que os clubes exageraram na interpretação do Estatuto do Torcedor e sugere negociações com o governo para evitar a suspensão do campeonato brasileiro. Se ficar sem seu programa predileto, que veria pela televisão neste domingo, porque seu time jogaria fora de casa, Souza vai aproveitar para ver o filme Matrix. Pode se tornar mais um espectador que abandona as incertezas do futebol pelas emoções organizadas do cinema.