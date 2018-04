Sul-Minas: América e Criciúma vencem Com três gols do atacante Rinaldo, o América-MG venceu neste domingo, de virada, o Joinville por 3 a 1, no estádio Independência, pela segunda rodada da Copa Sul-Minas. Com o resultado, o time mineiro recuperou-se da derrota para o Paraná Clube na estréia e somou seus três primeiros pontos na competição. Esta foi a segunda derrota do Joinville, que continua sem pontuar na Sul-Minas. A equipe catarinense saiu na frente, logo aos cinco minutos de jogo. O volante americano Alexandre tentou interceptar uma cobrança de escanteio da esquerda e traiu o goleiro Raniere, marcando um gol contra. O time mineiro, contudo, não se abateu e chegou ao empate dez minutos depois. O atacante Rinaldo aproveitou um rebote na área adversária e igualou o marcador. Aos 44 minutos, o mesmo Rinaldo, num chute forte, virou o placar, fazendo 2 a 1. No segundo tempo, aos 29 minutos, Rinaldo, outra vez, aproveitou um contra-ataque rápido para fechar o placar. Criciúma 2 x 1 Atlético-MG - No estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, o time da casa venceu, também de virada, o Atlético-MG, por 2 a 1 e chegou aos quatro pontos ganhos em duas partidas. Já o time de Levir Culpi soma apenas um ponto em dois jogos. O Galo abriu o placar aos 39 minutos, depois de uma ótima jogada do volante Cleisson pela esquerda. Ele cruzou para o atacante Guilherme que, de cabeça, fez 1 a 0. No segundo tempo, o time catarinense virou o marcador, numa cobrança de falta do zagueiro Juca, aos 21 minutos, e dois minutos depois, com Jefferson Feijão.