Sul-Minas: Atlético-PR quer revanche O Atlético Paranaense precisa vencer o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 21h40, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba, para não ficar dependendo de seu principal adversário regional, o Coritiba, que joga contra o Grêmio, em Porto Alegre, para classificar-se para a próxima fase da Copa Sul-Minas. No ano passado, o time mineiro desclassificou o paranaense também em Curitiba. Caso vença, o Atlético Paranaense classifica-se como primeiro de seu grupo e o mineiro entra como melhor segundo colocado. Se empatar ou perder o jogo, o paranaense somente conseguirá o objetivo se o Grêmio não vencer o Coritiba. "Do primeiro ao último minuto vamos procurar a vitória, buscar o gol", promete o zagueiro Igor. O técnico Paulo César Carpegiani não poderá contar com o meia Adriano, que se recupera de uma fratura no pé. O restante do time é o mesmo que vem atuando na Copa Sul-Minas. Para o lugar do meia, Carpegiani escalou William.