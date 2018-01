Sul-Minas tem rodada do desespero Juventude e Atlético-MG fazem neste domingo, em Caxias do Sul, o jogo de desesperados. Os dois times vêm mal na Copa Sul-Minas e quem perder dificilmente terá condições de disputar a classificação. O Atlético é o 11º colocado, com 5 pontos em cinco jogos. O Juventude ocupa a 13ª posição, com apenas 3. Para tentar sua segunda vitória na competição, o time gaúcho entrará em campo com três modificações. Os laterais Saulo e Magal dão lugar a Camazzola e Raone. O meia Marcelinho Paulista, machucado, será substituído por Coracini. No time mineiro, além dos desfalques dos laterais Baiano e Jefferson, o técnico Levir Culpi enfrenta atritos com jogadores. Durante a semana, chegou a dispensar Cleison, que teria se negado a participar de jogo da Copa do Brasil. O jogador foi reintegrado, mas fica na reserva. Já Ramon, que exigiu explicações por ter treinado entre os reservas, foi afastado. O Inter (7 pontos) tenta se recuperar da irregular campanha diante do lanterna Mamoré (1), em Uberaba. O técnico Ivo Wortmann, pela primeira vez, repetirá a escalação. Mandará a campo os jogadores que atuaram no 1 a 1 com o Comercial-MS, pela Copa do Brasil. O Paraná (10) tenta provar que não é equipe caseira e busca a primeira vitória como visitante, diante do invicto Tubarão (12), em Santa Catarina. Em Curitiba, a diretoria do Coritiba (12) promete muita festa para a torcida no jogo contra o Figueirense (8), no Couto Pereira. Tudo porque os novos contratados, Márcio Costa, Sérgio Manoel e Roberto Brum, estarão assistindo à partida.