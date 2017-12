?Sumiço? e protesto conturbam o Fla O "sumiço" do volante Vampeta e uma manifestação feita por dezenas de torcedores tumultuaram ainda mais o ambiente nesta terça-feira no Flamengo. Pela manhã, os dirigentes desconheciam o paradeiro do jogador, dispensado da concentração para o confronto contra o Internacional, por estar suspenso, mas que deveria ter se reapresentado na segunda-feira. Vampeta viajou à Bahia para visitar sua mãe, enferma. O atleta viajou sem o conhecimento da diretoria, que minimizou o problema, já que o volante não está inscrito na Copa Mercosul e, portanto, impedido de atuar na quinta-feira, no primeiro jogo da semifinal contra o Grêmio. Um grupo de torcedores, carregando uma faixa com a frase "Edmundo (Santos Silva, presidente do Flamengo), a culpa é toda sua", protestou contra a péssima campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Os manifestantes xingaram os jogadores e foram expulsos da Gávea por seguranças. Para a partida contra o Grêmio, o técnico Carlos Alberto Torres deve escalar a equipe com três atacantes (Edílson, Roma e Reinaldo). O objetivo é o de repetir o sucesso na vitória contra o Internacional. Edílson e o goleiro Júlio César, ambos gripados, não participaram dos treinamentos desta terça-feira. Segundo o médico do Flamengo, Walter Martins, os dois jogadores não serão problema para Torres na partida contra o time gaúcho e devem atuar normalmente.