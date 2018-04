'Sumido', Ronaldinho Gaúcho recebe ultimato do Querétaro

O sumiço de Ronaldinho Gaúcho no início da pré-temporada do Querétaro, no México, está deixando irritada a direção do clube. O brasileiro foi liberado para se apresentar mais tarde para os treinamentos, que começaram no último dia 7, mas não deu mais notícias e segue sem aparecer.

O presidente do clube, Joaquín Beltrán, deu um ultimato a Ronaldinho e exigiu a reapresentação do atleta na próxima semana. "Se o Ronaldinho não chegar na semana que vem, teremos que tomar uma decisão. Consideramos que já perdeu muita pré-temporada. Ninguém está acima da instituição", disse em entrevista à Rádio Imagen, do México.

A ausência de Ronaldinho já havia levantado questionamentos da imprensa mexicana, mas o técnico Ignacio Ambriz se apressou em explicar que o jogador havia sido liberado para se reapresentar mais tarde. No entanto, nem mesmo o treinador soube confirmar o prazo máximo para que o brasileiro voltasse ao clube.