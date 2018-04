Súmula revela ofensas do técnico santista na derrota em Chapecó

O técnico santista Marcelo Fernandes, expulso na derrota para a Chapecoense por 1 a 0, no domingo, ofendeu "acintosamente" o árbitro assistente número 1, Bruno Raphael Pires, com palavras de baixo calão. Após a expulsão, o treinador também ofendeu o quarto árbitro, Evandro Tiago Bender. "Foi tu, você é um babaca do c...", esbravejou o treinador.

Esse é o teor da súmula redigida pelo árbitro Jailson Macedo de Freitas, encaminhada nesta segunda-feira para a CBF. Isso significa que o técnico pode ter problemas com os tribunais nas próximas semanas.

Marcelo Fernandes foi expulso ainda aos 17 minutos do primeiro tempo, ao reclamar que o árbitro permitisse que o time catarinense cobrasse uma falta enquanto Valencia contundido no gramado. Na sequência, Apodi quase abriu o placar, mas Vladimir, goleiro do Santos, defendeu. No final da partida, o treinador disse que a arbitragem tem tido problemas de interpretar a orientação oficial para lances de "fair play".

"Tem que decidir se essa palhaçada de fair play vai ser seguida ou não. O que eu disse para os meus jogadores, desde o início, é o que foi passado para mim na CBF. Procuramos fazer aquilo que foi discutido. Já é o terceiro jogo que sou prejudicado. Hoje, mais uma vez fui expulso, por reclamar do banco", afirmou.

De acordo com a nova orientação em vigor, Fernandes não poderá comandar o time do campo na próxima rodada, contra o Sport das tribunas, domingo, às 11 horas. Além de expulsar Fernandes, o árbitro baiano distribuiu seis cartões amarelos para jogadores do Santos (Chiquinho, Lucas Otávio, Lucas Lima, Geuvânio, Robinho e Ricardo Oliveira).